Galatasaray'ın yeni sol beki Ada'dan

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, beINSPORTS'ta mücadeleyi değerlendiren Şansal Büyüka'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.

"CLİCHY İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Şansal Büyüka, Galatasaray'ın Gomis ile anlaştığını söylerken Gael Clichy transferi için de temaslar halinde olduğunu belirtti.

Büyüka, canlı yayında yaptığı açıklamada; ''Galatasaray'da Gomis transferi tamam. Manchester City'den Gael Clichy ile temaslar devam ediyor. Bir dizi oyuncu var ama bunlar ağırlık kazanan oyuncular'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 39 resmi maçta görev yapan Gael Clichy'nin bonservisi elinde bulunuyor. İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki sol bek ile sözleşme yenilenmeyeceğini açıkladı.