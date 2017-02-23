Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu

Ani bir kararla Riekerink ile yollarını ayırarak takımın başına Igor Tudor'u getiren Galatasaray'da görev değişimi devam ediyor...

Uzun süredir sportif direktörlük için birini arayan sarı-kırmızılı yönetim, futbol direktörü Cenk Ergün'ü bu göreve layık gördü.

GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYACAK

Aralarında Emre Belözoğlu ve Fatih Tekke gibi isimlerin de bulunduğu TFF'nin Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na katılan Cenk Ergün'ün önümüzdeki sezon göreve başlayacağı öğrenildi.

GROSSKREUTZ SKANDALININ ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon başında Cenk Ergün'ün bulunduğu komite, transferin son gününde FIFA'ya imzasız evrak gönderdiği için sarı-kırmızılılar Grosskreutz'u oynatamamıştı.

Ergün, yapılan bu hatanın ardından istifa etmiş ancak yönetim kabul etmemişti.