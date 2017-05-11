Galatasaray'ın yerli transferde hedefleri belli

Milli takımda oynama uygunluğu olan 14 futbolcu bulundurma zorunluluğu bulunan Galatasaray, yerli kontenjanını kaliteli isimlerden oluşturmak için harekete geçti.

SAĞ KANADA ÖMER ALİ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig statüsüne göre milli takımda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcu bulundurmak zorunda. Üstelik bunlardan 4’ü kendi altyapısından 4’ü de Türkiye’deki kulüplerden yetişmesi gerekiyor. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar, detaylı bir çalışma içine girdi. Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılıların, Atiker Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner ve Osmanlıspor’dan Musa Çağıran’ı transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.

Bu sezon ses getirecek yabancı futbolcularla görüşen Cim-Bom, yerli kalitesini artırmak için de Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın istediği belirtilen iki oyuncuya göz dikti. Sağ kanat için, Atiker Konyasporlu 25 yaşındaki Ömer Ali Şahiner’in düşünüldüğü, sarı-kırmızılıların, bu futbolcunun bonservisi için 2.5-3 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

ESKİ G.SARAYLI MUSA DA GÜNDEMDE

Galatasaray’ın diğer bir gözdesi ise eski futbolcusu Musa Çağıran. Bir dönem sarı-kırmızılı forma altında yer alan orta saha oyuncusu, Sercan Yıldırım’ın transferinde takasta kullanılmıştı. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 milyon euro bonservis vermeye hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray, gideceklere göre üçüncü bir yerli futbolcunun daha gündeme gelebileceği vurgulandı. 27: Bir sağ kanat oyuncusu olan Ömer Ali Şahiner, bu sezon ligde forma giydiği 27 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Takımın en istikrarlı isimlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu toplam 540 dakika sahada kaldı.