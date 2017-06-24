Galatasaraylı taraftarlardan Ergin Ataman ilanı

Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz günlerde basketbol takımının başından olaylı bir şekilde gönderilen Ergin Ataman için gazeteye ilan verdi.

OLAYLI AYRILMIŞTI

Kısa bir süre önce Galatasaray’da ki görevine son verilen Ergin Ataman, daha sonra Dursun Özbek ve Can Topsakal’ın suçlamalarına maruz kalmıştı.

Bunun üzerine Ergin Ataman’da çeşitli açıklamalar yaparak kendini savunup yönetimi suçlamıştı.

TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

Galatasaray taraftarları bugün Cumhuriyet Gazetesi’nin spor sayfasına bir ilan vererek, hocalarına şampiyonluklar ve Avrupa şampiyonluğu için teşekkür ettiler.

Yönetime de eleştiriler de bulunan Galatasaray taraftarları, bir gün tekrar buluşmak isteğini ilettiler.

İşte o ilan: