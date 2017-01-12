Galatasaray Umut Gündoğan'ı Manisaspora kiraladı

Galatasaray, 2012-2013 sezonunda Bucaspor'dan transfer ettiği Umut Gündoğan'ı sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiraladı.
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.'' ifadelerin yer verildi.
TRANSFER ÜCRETİ 350 BİN LİRA
Açıklamanın devamında ise, ''Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.