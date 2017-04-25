Gareth Bale 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada, La Liga'nın 33. haftasındaki Barcelona maçının 35. dakikasında sakatlanan Bale'in, sol ayak arka adalesinde 2. derece lezyon tespit edildiği bildirildi.

3-4 HAFTA YOK

Real Madrid, Bale'in sahalara dönüşü konusunda tarih vermezken, İspanyol basını Galli oyuncunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürdü. Bale'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2 ve 10 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmaları ve La Liga'da en az 4 maç sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, Real Madrid'in oynadığı 51 maçın sadece 26'sında forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.