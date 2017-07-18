Galatasaray Mathias Olivera'yı transfer etti

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, Gomis, Belhanda, Mariano, Maicon'dan sonra Mathias Olivera'yı da kadrosuna kattı.
MUSLERA'NIN ROLÜ VAR
Sarı-kırmızılı ekip 19 yaşındaki Uruguaylı sol bek Mathias Olivera'yı İstanbul'a getirdi. Olivera'nın sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.
Genç sol bekin transferinde Muslera'nın büyük payı olduğu belirtilirken, Galatasasaray'ın scout ekibi de oyuncuyu izledi ve olumlu rapor verdi. Ancak gelen haberler Galatasaray'ın ilk etapta Olivera'yı U-20 takımı için düşündüğü yönünde.
19 yaşında ve 1.83 boyundaki Mathias Olivera CA Atenas takımında forma giyiyor. Olivera, ülkesi Nacional'in altyapısında yetişti. Uruguay'ın alt yaş kategorilerinde 28 milli maça çıkan oyuncu, 3 gol attı.