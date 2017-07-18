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Kendisini eleştiren seyirciyi etek giydirip korta çıkardı

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Elif Elmas'ın en şık hareketleri

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Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder sahaya indi

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Fenerbahçe, 17 yaşındaki Elif Elmas'ı oynatabilmek için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Elif Elmas için FIFA'ya gidiyor

Galatasaray, Sneijder'e uyguladığı yöntemin aynısını De Jong ve Cavanda'ya da uygulayarak takımdan gönderecek.

Galatasaray'da 2 isim daha gönderilecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolarov ve Fernando'yu transfer ediyor.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşikaş, Negredo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar veya Valbuena, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ön eleme maçlarında oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya.

F.Bahçe'de Valbuena ve Dirar tehlikesi

İspanyol basını Barcelonalı Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olacağını yazdı.

Neymar PSG'ye transfer oluyor

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eşi Fulya ile birlikte bugün Bodrum’dan İstanbul’a geldi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu'yla prensipte anlaşmaya vardı.

Galatasaray Mathias Olivera'yı transfer etti

1 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

2 Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı Selçuk İnan'ın Östersunds maçındaki kötü performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

3 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

4 Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Elif Elmas, İstanbul'a geldi.

5 Tudor'un satılmasını istediği 9 futbolcu Transfer için kaynak oluşturulmasını isteyen Tudor, aralarında Hakan Balta'nın da bulunduğu 9 futbolcunun satılmasını talep etti.

6 Fatih Terim'den mutluluk pozu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

7 Cengiz 15 milyon euroya Roma'ya satıldı Başakşehir, 640 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'i, 15 milyon euroya İtalyan devi Roma'ya sattı.

8 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

9 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.