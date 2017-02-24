Gaziantep BB'nin başına Oğuz Çetin geçti

Teknik Direktör Oğuz Çetin'in yeni adresi belli oldu. TRT Spor'da Stadyum programında yorumculuk yapan Oğuz Çetin TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
SON OLARAK BOLU'YU ÇALIŞTIRMIŞTI
Oğuz Çetin son olarak 2012-2013 sezonunda Boluspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor TFF 1. Lig'de 21. hafta sonunda 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Güneydoğu ekibininde Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.