Gaziantepspor, Akhisar'a farklı kaybetti

Bülent Uygun daha önce Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den 6 gol yemesine atıfta bulunarak, "5 yerim, 7 yerim ama 6 yemem" açıklamasında bulunmuştu.

8-0'DAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan 8 yemesine de atıfta bulunan Uygun, "5 yerim, 7 yerim ama 8 yemem" açıklamasından sonra gittiği Katar'da çalıştırdığı takım 8-0 kaybettikten sonra görevinden istifa etmişti.

GAZİANTEP KÜME DÜŞME HATTINDA

Süper Lig'de 30. hafta maçında Akhisar Belediyespor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Düşme hattında bulunan Gaziantepspor ise şansını zor soktu.

Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u da farklı mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı başardı.

İlk yarının büyük kısmı golsüz geçilirken 43. dakikada Wallace Reis'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Sokol Cikalleshi, 58. dakikada sahne aldı ve farkı

ikiye çıkardı. Cikalleshi, bu golden sadece 3 dakika sonra rakip ağları bir kez daha havalandırdı.

Akhisar Belediyespor'da 4. gol 72. dakikada geldi. Özer Hurmacı'nın pasında Ricardo Vaz Te farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın sonlarına girilirken hakem Halil Umut Meler, 83. dakikada penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vaz Te, hata yapmadı ve kendisinin 2. takımının 5. golünü attı. Mücadelenin son golü, 87. dakikada Daniel Larsson'dan geldi.

Akhisar Belediyespor, bu galibiyetle Okan Buruk yönetimindeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükseltti. Gaziantepspor ise haftayı 26 puanla kapattı.