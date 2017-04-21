Gaziantepspor deplasmanda Atiker Konyaspor'u yendi

Real Madrid, hakemin B.Münih aleyhine büyük hatalar yaptığı maçta rakibini 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Eto'o'ya göre ligin en iyi futbolcusu

Eto'o, Doğukan Sinik'in çok yetenekli bir isim olduğunu, Antalya'nın genç futbolcuyu 3 yıl sonra 60 milyon Euro'ya satabileceğini söyledi.