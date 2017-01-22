Gaziantepspor- Gençlerbirliği maçı ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından TFF, Süper Lig'de Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasından oyananacak müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı.

TFF'DEN BAŞSAĞILIĞI MESAJI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu İlhan Cavcav için yayımladığı başsağlı mesajında, "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.