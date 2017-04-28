Gaziantepspor ile Karabükspor yenişemedi Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor arasında yapılan maç 0-0 berabere tamamlandı. 28.04.2017 - 22:38

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Google+'da paylaş Yorum Yap Tweet Yorum Yap 9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti. 30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı. 44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İKİNCİ YARI 49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti. 52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada Seleznov, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi. 73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı. 83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tanase'nin vuruşunda top auta gitti. 89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Gaziantepspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 Stat: Gaziantep Kalyon Arena Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa (Dk. 46 Muhammet Demir), İlhan Parlak, Wallance Reis (Dk. 46 Elyasa), Barış Yardımcı, Thiam, Fatau (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Marcinho, Musa Nizam, Ghilas Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec (Dk. 84 Yatabare), Seleznov, Tanase (Dk. 85 Skulason), Bliznichenko (Dk. 75 Lazarevic) Sarı kartlar: Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 64 Ghilas, Dk. 67 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 68 Seleznov, Dk. 72 Poko, Dk. 88 Barış Başdaş, Dk.90+2 Lazarevic, Dk. 90+4 Latovlevici (Kardemir Karabükspor) Facebook'ta paylaş

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