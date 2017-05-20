Gaziantepspor küme düştü

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında küme düşme potasında bulunan iki ekip Rizespor ile Gaziantepspor kozlarını paylaştı.

ANTEP KÜME DÜŞTÜ

Karşılaşmadan Edomwonyi ve Leonard Kweuke'nin gollerriyle 2-0 galip ayrılan Çaykur Rizespor, puanını 30'a yükselterek 35 puanda bulunan Bursaspor'a bir adım daha yaklaştı ve kümede kalma umudunu sürdürdü. Gaziantespor'un ise bu sonucun ardından küme düşmesi kesinleşti.

27 sezondur aralıksız Süper Lig'de mücadele veren Gaizantespor, Adanaspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

BURSA KAZANIRSA RİZE DE KÜME DÜŞECEK

Öte yandan Bursaspor bu akşam Antalyaspor'u mağlup ederse, Karadeniz temsilcisi de küme düşen 3. takım olacak.