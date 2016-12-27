Gaziantepspor kupada Kırklarelispor'u farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor deplasmanda Spor Toto 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'u 4-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Gaziantepspor’dan Emre Nefiz, ceza sahası içerisinde Alpay Koçaklı’ya pas verdi. Kaleci Oğuzhan Bahadır ile karşı karşıya kalan Alpay Koçaklı, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 0-1
29. dakikada Gaziantepspor’dan Doğanay Kılıç, topu sol kanatta bulunan Kolar’a aktardı. Kolar’ın şutunda, kaleci Oğuzhan Bahadır'ın elinden seken top filelerle buluştu.0-2
37. dakikada Kırklarelispor’dan Celal Aras'ın hatalı pası sonucu meşin yuvarlağı Orkan Çınar kaptı. Orkan'ın sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti: 0-3
83. dakikada Alpay Koçaklı'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Serkan Bakan, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 0-4
Müsabaka, Gaziantepspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.