Gaziantepspor Wallece Reis'i transfer etti

Gaziantepspor ligin ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kırmızı-siyahlı ekip aradığı stoperi ise Brezilya'da buldu. Gaziantep ekibi, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Wallece Reis Da Silva ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
HOŞGELDİN REİS
Kulübün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio Kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Wallece Reis Da Silva’yı renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Reis’e hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.