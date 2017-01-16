Gaziantepspor Yoiver Gonzalez'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor yenilgisiyle başlayarak son sıraya inen Gaziantepspor, Kolombiya'nın Deportivo Pasto ekibinde forma giyen Yoiver Gonzelez ile anlaşmaya vardı.
İMZAYI ATTI
27 yaşındaki oyuncu Cumartesi günü Gaziantep'e gelip şehri gezdikten sonra yöneticilerle anlaşma sağlayarak resmi sözleşmeyi imzaladı.
Stoper mevkiinde forma giyen Gonzalez, profesyonel kariyerinin tamamını Kolombiya geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, sırasıyla Millonarios, Fortaleza, CD America ve Deportivo Pasto formaları giydi.