Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu

Gaziantepspor futbolcusu Rajtoral'ın intihar ettiği haberi spor kamuoyuna büyük bir şok yaşattı.

Yaşanan olayla ilgili olarak Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Sporx'e açıklama yaptı.

MALESEF HAYATINI KAYBETTİ

Kızıl, ''Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm.'' dedi.