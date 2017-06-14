Gecenin en güzel golleri - İZLE

Dünya Kupası eleme maçları sonrasında Romanya ile Şili dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Şili'nin 2-0 öne geçtiği ancak sonrasında Romanya'nın iyi bir geri dönüş ortaya koyarak 3-2 kazandığı karşılaşmada futbolseverler adeta gole doydu.

GECENİN EN GÜZEL İKİ GOLÜ

Mücadelede atılan 2 gol ise geceye damga vurdu. Şili öne geçtikten sonra iyi bir futbol sergileyen Romanya da geri dönüşün fitilini Bursaspor forması giyen Bogdan Stancu attığı frikik golüyle ateşledi.

Stancu ve Nicolae Stanciu'nun golleri geceye damga vurdu - İZLE

Karşılaşmanın 60. dakikasında ise bu kez sahneye Nicolae Stanciu çıktı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahasının dışından yaptığı güzel vuruşta, top önce direğe çarptı sonrasında ise filelerle buluştu.

Romanyalı yıldızların bu golleri geceye damga vuran goller oldu.