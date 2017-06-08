Genç atlet Usain Bolt'a meydan okudu

Atletizmin gelecekteki yıldızları arasnıda gösterilen ve Rio 2016'da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kanadalı sprinter Andre De Grasse, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde iddialı konuştu.

BOLT'A MEYDAN OKUDU

''Bu sene kazanmaya çalışacağım. Büyük bir şansım olduğunu düşünüyorum ve yapmak istediğim tek şey bu. 100 ve 200 metreyi de kazanabilirim. Eğer kendi yarışımı koşar ve en iyi durumumda orada olursam duble yapabilirim'' diyerek, kariyerinin son şampiyonasında sadece 100 metrede yarışacak Usain Bolt'a meydan okudu.

BOLT'A KARŞI ŞANSININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Rio'da Bolt'u en çok zorlayan isim olan Kanadalı bu kez sadece 100 metrede yarışacak Bolt'a karşı şansının olduğunu düşünüyor. ''Eğer iyi bir start alabilir ve ivme kazanırsam harika olur. Son hızım gayet iyi. Londra'da kazanmak için her detaya önem veriyoruz.'' diyen De Grasse, çocukluk yıllarına dair gelen bir soru hakkında ise atletizme karşı ilgisi olmadığını itiraf etti.