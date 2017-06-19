Genç İtalyan Pellegrini'den röveşata golü

Avrupa U21 Şampiyonası C Grubu maçında İtalya sahasında Danimarka'yı ağırladı.
2-0 İtalya'nın üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede Lorenzo Pellegrini'nin attığı gol futbolseverleri mest etti.
RÖVAŞATA GOLÜ ATTI
Dakikalar 54'ü gösterirken İtalya U21 takımı organize bir atak oluşturdu. Pas trafiğiyle ceza sahasına kadar giren Gökmavililer'de pozisyonu sonuçladıran vuruş Pellegrini'den geldi.
Rakipten seken topu iyi takip eden genç İtalyan, yaptığı güzel rövaşata vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.
İşte Pellegrini'nin o güzel rövaşata golü: