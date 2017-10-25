Genç karateci Enes Özdemir dünya şampiyonu

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, bir altın, iki gümüş olmak üzere üç madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentindeki şampiyonada ümit erkekler ferdi katada Japon rakibi Yuta Hibi'yi 3-2 yenen Enes Özdemir, altın madalyanın sahibi oldu.

EMRE VEFA VE DİLARA'DAN GÜMÜŞ MADALYA

21 yaş altı erkekler ferdi katada İspanyol rakibi Xabier Pereda'ya 3-2 kaybeden Emre Vefa Göktaş ve kadınlar ferdi katada yine ev sahibi ülkeden Lidia Rodriguez Encabo'ya 4-1 yenilen Dilara Bozan, gümüş madalyayla yetindi.

İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.