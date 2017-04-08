Genç tekvandocu Hasan Can Lazoğlu Avrupa Şampiyonu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan turnuvaya, 3. gün karşılaşmalarıyla devam edildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen ve 32 ülkeden 437 sporcunun katıldığı şampiyonada dört sıklette 8 milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu, geçen yıl kasım ayında gençlerde elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Kadınlar 67 kiloda yarışan Simge Erensayın ise bronz madalya kazandı. Türkiye, 3. günün ardından 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde, yarın 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.