Gençağa Meriç: Çubukluyu Burak Yılmaz'a giydireceğiz

DHA'ya konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, sadece 50. yılda değil her sene şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Meriç ayrıca Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini, kendisini bordo-mavili renklere bağlamak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İşte Meriç'in sözleri:

HEDEF ŞAMPİYONLUK

"Trabzonspor'un 50. kuruluş yılı. Etkinlikler hazırladık. Trabzon'da ve İstanbul'da etkinlikler yapacağız. Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Hedef sadece 50. yılda değil her zaman şampiyon olmaktır. Trabzonspor geçen sene yeni yapılanmaya gitti. Bu çevrede yeni kadro oluşturduk. Bu konuda en önemli hedef Trabzonspor'un iskelet oluşturması. Bunu başararak şampiyon olacak takım yaratmak istiyoruz. Bu iskeleti oluşturduk. Eksik olan yerlere transferler yaptık. Bunları giderince iyi bir Trabzonspor görecekler."





GELMEK İSTİYOR

"Burak Yılmaz Türkiye'ye gelmek istiyor. Trabzonspor'da oynamak istediğini kendisi de söyledi. Burak'ın Trabzonspor'da ayrı yeri var. Yeni stadımızın açılışına geldi. Çok ilgi gördü. Biz de onu takımda görmek isteriz. Şu an kesinleşmiş bir şey yok. Temaslar oldu. O da gelmek istiyor. Şartlar oluşursa, çubuklu formayı giymesini isteriz."