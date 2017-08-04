Gençler potada yarı finalde

Cumartesi 19.00'da oynanacak yarı finaldeki rakibimiz İspanya-Fransa maçının galibi olacak. Avrupa U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale kaldı.

YA İSPANYA YA FRANSA

Slovakya'daki organizasyonda oynanan ilk çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşan Genç Milli Takım sahadan 81-63 galip ayrıldı. Gençlerimizin yarın 19.00'da oynayacağı yarı finaldeki rakibi İspanya-Fransa maçının galibi olacak.

Dengede başlayan maçta 17-17'den sonra gaza basan milliler, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı. 14. dakikada farkı ilk kez çift haneye (33-22) taşıyan gençler, devreyi de 45-33 önde kapattı. Yunanistan, 25. dakika biterken 49-46 ile farkı üç sayıya kadar indirdi.

53-50 girilen çeyreğin son 3 dakikasında 10-0'lık seri bulan Genç Milli Takım, son çeyreğe 63-50 önde girdi. Son 5:20'ye 22 sayı (74-52) üstün giren Ay-Yıldızlılar, maçı da 81-63 kazandı.

Ragıp Berke Atar, 22 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve Erkin Şenel 17 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 5 top çalmayla maçın yıldızları oldu, Doruk Dora ve Eray Akyüz de 13'er sayıyla oynadı.