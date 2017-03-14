Gençlerbirliği 94’üncü yılını kutladı

Gençlerbirliği 94’üncü yaş gününü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ilk durağı Anıtkabir oldu.

Başkan Murat Cavcav ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Misak-i Milli Kulesi’ne geçti. Burada Gençlerbirliği adına Başkan Cavcav, Anıtkabir defterini imzaladı. Cavcav, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,

Kurduğun Cumhuriyetle yaşıtız. Kurduğun Başkent’in takımıyız. Ne kadar gurur duysak azdır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyoruz ve merhametle anıyoruz.”

Murat Cavcav ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir ziyaretinin ardından Gençlerbirliği’nin unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav’nın Cebeci Asri Mezarlığın’da bulanan İlhan Cavcav’ın kabri başına gelen kurul üyeleri ve oğul Cavcav, İlhan Cavcav’ın mezarı başında dualar okuyup, kabrine çelenk ve Gençlerbirliği atkısı bıraktılar.

"BU PASTADAN FUTBOLCU ARKADAŞLARA VERELİM Kİ GÜÇ KAZANSINLAR"

Son olarak Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelen heyet, kulübün futbolcuları ve Teknik Direktörü Ümit Özat’ın da katılımıyla pasta kesme töreni düzenledi. Üzerinde Gençlerbirliği sembolü bulan pastayı kesen Başkan Cavcav, “Bildiğiniz gibi bugün Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 94’üncü yıl dönümü. Ne tesadüf bugün ayrıca rahmetli babamın 52’inci günü, ikisi de bugüne denk geldi” dedi. Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Çaykur Rize maçına da değinen Cavcav, ”Bu pastadan futbolcu arkadaşlara verelim ki güç kazansınlar. Umarım bu hafta iyi sonuçlar alırlar” temennisinde bulundu.

BASIN MENSUPLARINA FORMA SÜRPRİZİ

Pasta kesme töreninin ardından Cavcav’ın basın mensuplarına bir de sürprizi vardı. Cavcav, üzerinde kulübün kuruluş yılını sembolize eden 94 numaralı ve spor muhabirlerinin isimleri yazılı Gençlerbirliği’in kırmızı-siyah düz çubuklu formalarını gazetecilere hediye etti.