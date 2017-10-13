Gençlerbirliği-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı öncesinde Anderson Talisca ve Caner Erkin tribünleri el ele selamladı.

Cener ve Talisca tribünleri birlikte selamladı

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

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Üye listelerini alamayan Ali Koç'tan açıklama

Ali Koç, seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin, kendisiyle paylaşılmadığını ifade etti.