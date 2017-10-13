Gençlerbirliği-Beşiktaş - CANLI SKOR

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42' Karşılaşmada ilk yarıda son dakikalar yaklaşırken Beşiktaş rakip yarı alanda olan baskısını artırıyor.
35' Beşiktaş, topla daha fazla oynayarak oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor. Ancak siyah-beyazlılar net pozisyon bulmakta zorlanıyor.
25' Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Jeremain Lens'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
16' GOL... Gençlerbirliği 1-0 Beşiktaş (Vedat Muriç)
Hızlı gelişen atakta Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top Ahmet İlhan Özek'in önünde kalıyor. Ahmet İlhan Özek'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Fabricio'nun çeldiği topu iyi takip eden Vedat Muriç arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.
5' Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da orta sahada birbirlerini tartıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.
Süper Lig 8. hafta açılış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan siyah-beyazlı takım, son 2 haftadaki puan kayıplarını Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Hopf, Uğur, Ndiaye, Ahmet, Palitsevich, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Serdar, Khalili, Muriç
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Cenk Tosun, Negredo