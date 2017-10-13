Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

13 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA CEZALILAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor karşısında görev alamayan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, cezalarını tamamladı.

Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düşen bu üç oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Cuma günüki karşılaşmada forma giyebilecek.

Öte yandan Fenerbahçe maçında tribüne gönderilen ve 1 maç ceza alan Şenol Güneş de takımının başında olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği : Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Scekic, Issah, A.İlhan, Khalili, Serdar, Skuletic

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo