Gençlerbirliği Bursaspor'u devirdi

Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında Gençlerbirliği Bursaspor'u konuk etti.

SERDAR BAŞROLDE

2 gol 1 asist ile oynayan Serdar Gürler oynadığı muhteşem oyunla takımının galibiyetinde başrol oynadı.

BURSA'NIN GOLÜ KUBİLAY'DAN

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada 4. dakikada Serdar Gürler ile golü bulan Gençlerbirliği, 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'u durduramadı. Rakibine oranla hücumda daha etkili olan başkent ekibi Serdar Güler 77. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 83. dakikada Uğur Çiftçi ile bir gol daha bulan kırmızı siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Evinde 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ilk yarıyı 22 puanda kapattı. Bursaspor ise 22 puanda kaldı.