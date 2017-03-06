Gençlerbirliği evinde Akhisar'ı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladı.
ANKARA'DA GENÇLER KAZANDI
Mücadeleyi başkebt temsilcisi Gençlerbirliği 2-0'lık skorla kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Luccas Claro ve 55. dakikada Aydın Karabulut kaydetti. Akhisar Belediyespor ise maç boyunca etkisiz bir görüntü sergilerken rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlandı.
Alınan bu sonuçla, Gençleribrliği puanını 29'a yükseltirken, Akhisar Belediyespor 27 puanda kald