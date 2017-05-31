Gençlerbirliği Skuletic'i transfer etti

Gençlerbirliği transfer sezonuna hızlı girdi. Başkent ekibi yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye başladı ve ilk transferini yaptı.

SIRP FORVET ALINDI

Sırp forvet, Petar Skuletic en son Manuel Fernandes'in oynadığı Lokomotiv Moskova'da forma giyiyordu. Lokomotiv Moskova forması altında geçen sezon Fenerbahçe karşısında da oynamıştı.

Skuletic daha önce ülkesinin önemli takımlarından Partizan forması giymiş yine Beşiktaş karşısında görev yapmıştı. 26 yaşındaki golcünün adı daha önce Süper Lig takımları ile geçmiş ancak 3,2 milyon Euro bedelle Rusya'ya transferi gerçekleşmişti. Skuletic, Sırbistan A Milli Takımında 6 kez oynadı ve 1 gol attı.