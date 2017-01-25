Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda liderliğini daha önce garantileyen Gençlerbirliği, ilk mağlubiyetini aldığı grubu 13 puanla tamamladı. Başkent temsilcisinin son 16 turundaki rakibi, D Grubu'nu ikinci sırada bitirme ihtimali olan Kayserispor veya Boluspor olacak.

SAHAYA SİYAH BANTLA ÇIKTILAR

İkinci galibiyetini alan Menemen Belediyespor ise grubu 7 puanla 3. sırada bitirdi. Karşılaşmada kollarına siyah bant takan Menemen Belediyesporlu oyuncular sahaya, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın fotoğrafının yer aldığı "Gençlerbirliği Kulübü ve tüm Türkiye futbol camiasına başsağlığı dileriz." yazılı pankartla çıktı.

YENİ TRANSFERLER GOL BULDU

Müsabakadan önce Cavcav'ın anısına saygı duruşunda bulunuldu. Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Umut Sözen, Agon Mehmeti ve Renato Escobar Baruffi (Bady) ilk kez forma giydi. Bu oyunculardan Mehmeti ile Bady, ilk maçlarında gol sevinci yaşadı.