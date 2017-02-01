Beşiktaşlı Aboubakar'ın ülkesi Kamerun'a penaltılar sonucunda elenen Senegal'de Fenerbahçeli futbolcu dönüş yoluna geçti.

ÖNCE SENEGAL'E GİTTİ

Milliyet gazetesi yazarı Senad Ok'un haberine göre, deneyimli forvetin yaptığı bir hareket ülkesinde takdirle karşılandı ve büyük övgü toplamasına neden oldu. Liverpool forması giyen Sadio Mane takımına katılmak için turnuvanın düzenlendiği Gabon'dan direkt İngiltere'ye uçtu. Buna karşın Sow, önce Senegal'e gitti ve orada ülkesine teşekkür ettikten sonra Türkiye'ye hareket etti.

VATANSEVER SOW

Senegal basınında 'Gerçek vatansever Sow' başlığıyla yayınlanan haberlerde oyuncunun bu tavrı övüldü, "Bu herkesin örnek alması gereken bir hareket" ifadesi kullanıldı. Moussa Sow'un ilk 11 olmamasına karşın böyle davranmasının daha da kıymetli olduğunun altı çizildi. Sabah 6.30 uçağıyla Dakar'dan İstanbul'a uçtuğu vurgulandı.