Giovanni Guidetti: Kazanma dürtüsü oyuncu yetiştirmiyor

Türk Milli Takımı’nı 2020 Olimpiyatlarına hazırlayacak olan dünyaca ünlü İtalyan koç Guidetti imza öncesi Sabah gazetesinden Serkan Ünlü'ye konuştu.

"OLİMPİYATLAR İÇİN KOLLARI SIVAYACAĞIZ"

"Vakıfbank dünyanın en iyi takımlarından birisi. Bu kulüpte ne kadar kalabilirsem yoluma devam etmek istiyorum. Türkiye'de çok mutluyum. 8 yıl önce ne evlenmeyi ne de bir aile kurmayı düşünüyordum. Hayatın karşınıza ne çıkaracağını bilemiyorsunuz. Türkiye'de hayallerime kavuştum. Hollanda Milli Takımı'ndan da Türkiye'de kalıp kızım Alison'a daha çok zaman ayırmak için ayrıldım. Şimdi Türk Milli Takımı'nı Olimpiyatlara hazırlamak için kolları sıvayacağız."

73 maçlık yenilmezlik bitince üzüldünüz mü?

Açıkcası 'Yeter' dedim. Takım için de iyi oldu. Çünkü dışarıdaki herkes 71-72 diye saymaya başlamıştı ve bu takım üzerinde bir baskıya sebep oluyordu. İyi oynamak değil maçı kazanmak öncelikli olmuştu, bu sona erdiği için üzüldüm diyemem.

SORUN 'KAZANMA' TAKINTISI

Guidetti'ye göre Türkiye'de altyapıdaki en büyük sorun antrenörlerde!

"Türkiye'de voleybol altyapısında ciddi bir sorun var: Kazanma dürtüsü! Bu özellikle koçlarda o kadar yüksek ki, turnuva kazanmayı oyuncu yetiştirme/gelişimine tercih ediyorlar. Türkiye'deki kazanma takıntısı, oyuncu gelişimini etkiliyor. Altyapıda hedef kazanacak oyuncu değildir. Gelişecek, A takıma kazandıracak oyuncu yetiştirmektir ki ben yani A takım kazansın, Milli Takım kazansın." "bir keresinde kadrosunda Brezilyalı yıldızların olduğu Juventus Futbol Takımı ile aynı yerde bir kamp yaptık. Benim takımıma bir günde yaptırdığım idmanı futbolcular ancak bir haftada yaptılar. Futbolcular çok tembel. Ben başarı için çok çalışmaktan başka yol bilmiyorum. Az çalışıp başarıya götürecek bir yeteneğe sahip değilim."