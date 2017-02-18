Giresunspor galibiyet serisini 5 maça çıkardı

1 Gökhan Gönül: Futbolu bırakınca bir çift lafım olacak Hapoel Beer-Sheva maçında hastalığına rağmen oynayan Gökhan Gönül, hem maçı değerlendirdi hem de eleştirilere cevap verdi.

2 Beşiktaş şikayet etti F.Bahçe sayfası kapandı Beşiktaş, 1 milyondan fazla takipçisi olan Fenerbahçe sayfası 12numara.org'u kapattırdı.

3 Guus Hiddink'ten şampiyonluk yorumu Bir dönem Fenerbahçe ve Milli Takım da görev yapan Guus Hiddink, Süper Lig'in durumunu değerlendirdi.

4 Süper Lig'de yabancı kuralının değişmesi gündeme geldi Milli Takım için Süper Lig'de yabancı kuralının tekrar değişebileceği konuşuluyor.

5 Tudor: Bruma tavır yapıyorsa Rize'ye gelmesin Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Çaykur Rizespor maçı kadrosunu Bruma'yı almadı.

6 Beşiktaş Atiba'nın sözleşmesini uzatmak istiyor Beşiktaş Yönetimi, gösterdiği istikrarlı performans nedeniyle Atiba'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

7 Kayserispor'un ikinci golü ofsayt çıktı Kayserispor - Bursaspor maçında Rotman'ın attığı ikinci gol ofsayt çıktı.

8 Volkan Demirel takım arkadaşlarına sitem etti Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım kaptanlarından olan Volkan Demirel arkadaşlarına sitem etti.

9 Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et Deplasmanda Kayserispor'a yenilen Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında tepkiyle karşılaştı.