Giresunspor galibiyet serisini 5 maça çıkardı

TFF 1.Lig'in 21. haftasında Manisaspor sahasında Giresunspor'u ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'li skorla Giresunspor oldu.
GİRESUN 10 KİŞİ KALDI
Giresunspor'un golleri 22. dakikada Recep Aydın ve 29. dakikada Özgür Can Özcan'ın penaltı vuruşundan geldi. Ev sahibi Manisaspor'un tek golünü ise 36'da Bahattin Köse kaydetti.
Mücadelenin 82. dakikasında Giresunspor'da Jones Carioca ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
PLAY-OFF POTASINDA KALDI
Bu sonuçla galibiyet serisini 5 maça çıkaran Giresunspor, 36 puana yükselirken, 4 maç sonra mağlup olan Manisaspor ise 20 puanda kaldı.