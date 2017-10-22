Giresunspor ilk mağlubiyetini aldı

7'nci dakikada Korkishko’nun köşe atışından ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekti. Recep gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti. 13'üncü dakikada Caner’in geri pası kısa düştü, kaleci Anıl son anda topu uzaklaştırarak Peroviç’e gol şansı tanımadı.

34'üncü dakikada Çağlar’ın penaltı noktasının üzerine doğru ortaladığı topa Mehmet Akyüz yükseldi ancak istediği kafa vuruşunu yapamadı.

42'nci dakikada Aykut’un uzaklaştırmak istediği top İsmail Haktan’a pas oldu. Bu oyuncu hızla ceza sahasına girdi. Arkada direğe göndermek istediği topa son anda Caner ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

51'inci dakikada defanstan atılan uzun pası alan İsmail Haktan, biranda kaleci Anıl ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleci Anıl’da kaldı. 5

9'uncu dakikada kaleci Anıl’ın yumrukla uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışında sahip olan Atiemwen’in uzaktan sert vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

69'uncu dakikada Jones’in ortaladığı topa dokunan Sinan’ın vuruşu az farkla auta cıktı.

81'inci dakikada soldan Sinan’ın yaptığı ortayı takip eden ve kaleci Emrullah ile birlikte topa çıkan Dale’nin vuruşu yandan auta gitti. 86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner’in vuruşu defans tarafından kornere gönderildi.

Karşılaşma 1-0 Grandmedical Manisaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.