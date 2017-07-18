Giresunspor'a Fransız forvet

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını transfer çalışmalarını sürdürüyor.

DALE İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bu kapsamda Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Ligue 1’de yer alan Nancy ekibinden Fransız oyuncu Junior Dale’yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlılar, Dale ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu, forvet pozisyonunda oynuyor.

İLK KEZ FRANSA 1. LİG'İNDEN FUTBOLCU OYNAYACAK

Dale’nin transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozdağ, “Camiamıza hayırlı olsun. Gaziantepspor’da istiyordu. Uzun çaba harcadık. Bu transfer ile ilk defa benim bildiğim kadarıyla Fransa 1. Ligi’nden bir oyuncu TFF 1. Lig’de mücadele edecek. Kendisi gol makinesi” diye konuştu.