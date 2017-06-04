Giresunspor'da teknik direktör arayışları

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, bu ay ortasından itibaren teknik direktör arayışları ile transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Bozbağ yaptığı açıklamada, bugünlerde sezon öncesi hazırlık dönemi için planlamalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni sezon başlangıcını bu ayın sonu ya da temmuzun ilk haftası yapma gibi düşüncelerinin olduğunu aktaran Bozbağ, "Yine hem Giresun hem de il dışında hazırlık kamplarımız olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zaman içerisinde de tüm planlamalarımızı tamamlayacağız ve sezon öncesi hazırlık dönemi programımız netleşecek." dedi.

Bozbağ, ayın ortasından itibaren teknik direktör arayışları ile oyuncu transferi çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, Giresunspor'un gelecek sezona bir üst lig hedefiyle gireceğini, bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.

Hem teknik direktör hem de oyuncu transferi konusunda aceleci olmayacaklarına dikkati çeken Bozbağ, "İnce eleyip sık dokuyacağız. Giresunspor'un şartları ile hedefine uyan hoca ve oyuncularla anlaşacağız. Giresun halkının yine gurur duyacağı bir takım oluşturacağız." diye konuştu.