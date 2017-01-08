Giroud Arsenal'i ipten aldı

Kupas mesaisinde Preston North End'in konuğu olan Arsenal, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı mücadeyi Fransız santrafor Olivier Giroud'nun 89. dakikada attığı golle 2-1 kazanarak yoluna devam etti.
GRİOUD İPTEN ALDI
Callum Robinson'ın 7. dakikada attığı gol engel olamayan ve devreyi geride kapatan başkent ekibinde Arsene Wenger'in soyunma odasında yaptığı konuşma etkili olmuşa benziyor.
Henüz 46. dakikada Ramsey ile skoru eşitleyen Premier Lig ekibi, 89. dakikada Lucas Perez'in şık pasında topu ağlara yollayan Giroud ile sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını dördüncü tura yazdırdı.