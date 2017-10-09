Giuliano artık 10 numara oynayacak

7 milyon Euro’luk bonservisinin karşılığını veremediği gerekçesiyle çok eleştirilen Giuliano’dan daha yüksek verim alınması için çeşitli denemeler yapılıyor.

Attığı 2 penaltı golünün dışında rakip kalelere isabetli şut göndermeyen Brezilyalı oyuncu, U21 takımıyla yapılan hazırlık karşılaşmasında forvet arkasında görev yaptı.

10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNAYACAK

27 yaşındaki milli oyuncunun yeni bölgesinde sağ kanada göre daha etkili bir görüntü çizdiği öğrenildi.

Guiliano yeni mevkisinde yaptığı olumlu işlerle teknik heyetin gözüne girmeye çalıştı. Aykut Kocaman, Brezilyalı futbolcuyu önümüzdeki maçlarda Zenit’te de oynadığı bu mevkide oynatacak. Sağ kanadı da sakatlığı geçen Dirar ya da Alper’e emanet edecek.