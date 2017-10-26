Giuliano: Beşiktaş'ta öncelik Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ülke basınına bir röportaj verdi.

Giuliano, "Ne zaman yaşadığınız ülkeyi değiştirseniz bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyarsınız. Ancak Tanrıya şükür ki benimkisi gayet iyi gitti. Şu an bana yardımcı olan bir şehirde yaşıyorum. Takımda bir çok yabancı futbolcu var. Bu durum benim iletişim konusunda işimi kolaylaştırıyor. Teknik direktörümüz bana güven aşılıyor ve oyunumu cesurca sergilemem konusunda yardımcı oluyor. Tüm bunlar uyum sürecimi hızlandıran gelişmeler. Bu durum meyvelerini iyi performans ve gollerle vermeye başladı. Kanımca bu daha da artacak. Bu sezon burada çok başarılı olacağım" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonluk için en önemli rakiplerinden olan Beşiktaş'ın şu ana kadarki performansını da değerlendiren Sambacı, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyor. Ne var ki aynı iyi futbolu Süper Lig'de sergilemek konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Önceliklerini Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir turnuvaya vermiş durumdalar. Bana kalırsa geçen yıl ligde mutlu sona ulaştıkları için, Avrupa'ya verdikleri önemi lige göstermiyorlar. Bu da bence gayet normal. Türkiye'de futbol seyircisi epey fanatik. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında herkes maçlarını izliyor" diye konuştu.