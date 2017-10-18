Giuliano: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, Galatasaray derbisi öncesinde NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİK ÇOK KÖTÜ DEĞİL"

Galatasaray-Fenerbahçe maçları dünya derbisi diyen Giuliano; "Derbilerde favori hiçbir zaman olmaz. Derbiler anların belirleyici olduğu maçlardır. Galatasaray iyi bir performans yakaladı, namağlup bir şekilde gidiyorlar, karşılarında biz olacağız. Skorlarımızı da daha iyiye taşıyoruz. Gelişiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki derbi maçı kazanan taraf biz olacağız. Galatasaray - Fenerbahçe derbilerini takip ediyordum, bir dünya derbisi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünyada ilk 5'e koyabilirim. 1 numara ise Real Madrid - Barcelona'dır.





Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Rakibimizin önemli maçları başlayacak. Bana göre beraberlik de çok kötü değil. Eğer mağlubiyetle dönersek ligin geri kalanı için işi zorlaştırmış oluruz. Yenildiğimiz takdirde ipler elimizde olmaz, durum sadece bize bağlı olmaz. Hep rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemek zorunda kalırız. Şampiyonluk düşencesinde olan bir takımız ve mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız." dedi.

AYKUT KOCAMAN YORUMU

Aykut Kocaman'ın zeki biri olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu; "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Tüm futbolculara kapısı açık. İletişime çok açık bir insan ki bu futbolda çok önemli. Maçlara bizi çok iyi hazırlıyor, futbol konusunda çok zeki." şeklinde konuştu.