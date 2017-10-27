Giuliano: Performansımdan memnunum

Giuliano, ofansif anlamda beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Brezilyalı yıldız, hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi.

"HOCAM BENİ TEBRİK EDİYOR"

Giuliano "Sahada hocamızın benden istediklerini yapıyorum. Kafama göre oynamıyorum. Verilen görev neyse onu yerine getirmeye çalışıyorum. Maçların ardından hocam gelip beni kutladığına göre, performansımdan memnun. Benim için önemli olan da bu" ifadelerini kullandı.

Giuliano, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını sözlerine ekledi.