Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı

Galatasaray'da uzun süredir tartışılan, taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Riekerink ile yollar ayrıldı ve Hollandalı teknik adamın yerine Igor Tudor getirildi.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Riekerink döneminin bittiği sarı-kırmızılı kulüpte Karabükspor ile başarılı bir sezon geçiren Igor Tudor ile 1.5 yıllığına anlaşıldı.

Igor Tudor'un sözleşmesinde 150 bin Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu.

KARABÜKSPOR'DAN AÇIKLAMA: G.SARAY AYIP ETTİ

Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, ''Eğer bunlar doğruysa hem Tudor'a yakışmadı hem Galatasaray'a yakışmadı. Çok çirkin durumlarla karşı karşıyayız. Galatasaray tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bu olay ahlak dışıdır. Igor Tudor bizimle gitmek için bir görüşme yapmadı, o bizim anlaşmalı hocamız. Galatasaray Yönetimi bu işin altından nasıl kalkacak çok merak ediyorum. Yapılanlar hiç hoş değil. Galatasaray camiasını dışarıda tutuyorum, bu yönetimin ayıbıdır. TFF'ye de bu konu hakkında her türlü başvuruları yapacağız. Karabükspor ihanete uğramıştır, bombalanmıştır." dedi.





IGOR TUDOR KİMDİR?

Hırvat teknik adam Igor Tudor 2013 yılında Hajduk Split'te teknik direktörlüğe başladı.

2016 yılına kadar Hırvat takımında kalan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya vardı.