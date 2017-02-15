Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakıyor

Rubin Kazanlı Gökdeniz Karadeniz aldığı kararı Rus basınına açıkladı.

'RUSYA'DA ÇALIŞMAYA BAŞLAYABİLİRİM'

Futbol hayatını Rus ekibi Rubin Kazan'da sürdüren 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, artık sıranın teknik adamlığa geldiğini belirtti. Rus Soviet Sport internet sitesine bir röportaj veren deneyimli futbolcu şunları söyledi; "Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu düşüncem hayata geçtiği takdirde memnuniyetle Rusya'da çalışmaya başlayabilirim. Kendime bir söz verdim. Çünkü Rus futboluyla ilgileniyorum. İşin gerisi biraz şans".

'70 MİLYON FUTBOL TUTKUNU'

Türkiye'den sürekli teklifler aldığını ve geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini dile getiren Karadeniz, "Abartmıyorum, Türkiye'deki 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla bağlı. Rusya'da olabilir, Rubin Kazan yönetiminden de teklif gelebilir. Düşüncelerim var." şeklinde konuştu.