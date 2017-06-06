Gökhan: Beşiktaş formasının farkı ay-yıldız

Beşiktaş'ın futbolcusu Gökhan Gönül, kazanılan şampiyonluk sonrası Vatan gazetesi muhabiri Erdal Cömert'e açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımında huzrulu olduğunu belirten Gönül, formalarındaki ay-yıldızın takıma farklılık kattığını söyledi.

BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE'DEN DAHA RAHAT

9 yıl oynadığı F.Bahçe’den ayrılıp Beşiktaş’a transfer olan ve siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Gökhan Gönül, kendisiyle ilgili “Beşiktaş’ta F.Bahçe’de olduğundan çok daha rahat. Yüzü hep gülüyor” şeklinde yorum yapılmasının nedenlerini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, “Beşiktaş’ta yükü oyuncular daha eşit paylaşıyor. Bu sebeple insanlar; F.Bahçe’deki o hırçın, o her yere pres yapan Gökhan yerine, şimdi Beşiktaş’ta yük eşit dağıldığı için daha relax bir Gökhan izlediklerini düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama bu fikir bu sebeple oluşmuş olabilir. Ben hep pozitifim. F.Bahçe’de de gülüyordum, burada da. Kaybettiğimde üzülüyorum. Bu nerede olduğumla değil, yaşadığım anla alakalı” dedi.

FARKI AY-YILDIZ

Beşiktaş formasında bulunan ay-yıldızın farklılık hissettirdiğini söyleyen Gönül "Formanızda Ay-yıldızı taşıyınca farklı hissediyorsunuz. Beşiktaş’ta bu hep var.” şeklinde konuştu.