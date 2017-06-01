Gökhan: F.Bahçe'den ayrıldım diye futbolu mu bıraksaydım

Sezon başında, 2007-2016 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlılarla ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Gökhan Gönül, önemli açıklamalar yaptı. beİN Sports'a konuşan Gökhan Gönül "Daha önce de Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadım. Hepsinin ayrı bir güzelliği ve hikayesi var. Hepsinin mutluluğunu ayrı yaşadım. Gelecekte de birilerine anlatırken bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim" dedi.

Gökhan Gönül şunları söyledi:

"Ne olursa olsun şampiyonluk yaşamak istiyordum. O kadar emeğin karşılığını aldık. Beklentileri karşıladık. Gaziantepspor maçından sonra ‘Huzurluyum’ derken Beşiktaş'ta beklentileri karşıladığımız için huzurlu olduğumu belirtmek istemiştim."

AYRILDIK DİYE FUTBOLU MU BIRAKALIM?

"Daha önce de Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşadım. Hepsinin ayrı bir güzelliği ve hikayesi var. Hepsinin mutluluğunu ayrı yaşadım. Gelecekte de birilerine anlatırken bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Buraya geldim ve sezon başı sıkıntılı bir süreçti. Doğru olmayan, yanlış bilgiler etrafa saçıldı. Bunun yüzünden birçok maçta hak etmediğim küfürlere maruz kaldım. Para atıp protesto edenler oldu. Ayrıldık diye futbolu mu bırakalım? Yanlış bilgilerle, yanlış yorumcuların yaptığı şeyler yüzünden sıkıntı yaşadım. Bu şampiyonluk o yüzden çok önemliydi. Fenerbahçe'de yaşadığım şampiyonluklar da birbirinden özeldi. 3 Temmuz'u yaşadık, şampiyon olduk. Üzerine Ersun Hoca ile şampiyonluk yaşadık; 3-4 hafta kala şampiyonluğu garantiledik. Onun da ayrı mutluluğu var. Hepsi birbirinden farklı, bu şampiyonluk da benim için önemli.

''Olaylı bir transferden sonra Beşiktaş taraftarlarının ve yöneticilerinin bana verdiği desteğe karşılık şampiyonluk hediye etmem gerekiyor diye düşündüm. Sonuçta bu takım oyunu, hiçbir oyuncu tek başına şampiyon yapamaz. Şampiyonlukta biraz olsun katkı sağladıysam, onun mutluluğunu yaşıyorum.''