Gökhan Gönül: 10 milyon da verseler F.Bahçe'ye dönmem

Gökhan Gönül transferini, baştan sona yöneten Beşiktaş'ın transfer komitesi başkanı Umut Güner, o günlerde neler yaşandığını anlattı.

İşte Güner'in sözleri:

F.BAHÇE DAHA FAZLA VERİYORDU

“Gökhan Gönül, önceliği Fenerbahçe’ye verdi. Biz de sabırla görüşmelerin sonlanmasını bekledik. Ve anlaşma sağlanamayınca biz de resmi olarak devreye girdik. Fenerbahçe, Gökhan’a bizim önerdiğimizden daha fazla para önermişti. Biz 1 milyon 750 bin Euro’ya anlaştık Fenerbahçe ise 2 milyon 500 bin Euro’ya çıkmıştı.”

Gönül’ün tercihinde ‘değer verilme’ başrol oynamıştı. Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri sürerken kulüp tarafından yapılan açıklamalardan ötürü rencide olmuştu. İşte bu durum rotayı Beşiktaş’a kırmasını sağlamıştı.

10 MİLYON VERSELER DE GİTMEM

Güner, “Fenerbahçe ile noktayı koyduktan sonra görüştüğümüz Gökhan Gönül, ‘Artık bana 10 milyon da verseler F.Bahçe’ye gitmem’ demişti. Gökhan, 1 günde Beşiktaşlı oldu” diyor.