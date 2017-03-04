1 Gökhan Gönül: Neden UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmayalım Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

2 Gökhan Gönül attı Kartal Rize'yi mağlup etti Lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Gökhan Gönül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.

3 Kevin Grosskreutz futbolu bıraktı Kavgaya karıştığı gerekçesiyle Stuttgart'tan kovulan Kevin Grosskreutz, profesyonel futbolla ilişkisini kestiğini açıkladı.

4 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu Fenerbahçe yönetimi, Emenike artı bir miktar para vererek Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov'u kadrosuna katmayı planlıyor.

5 Lens babasını kaybetti Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens'in babası Ricardo hayata gözlerini yumdu.

6 Beşiktaş'ın takip ettiği 5 Brezilyalı netleşti Beşiktaş yönetiminin görev verdiği Gökhan Keskin'in 5 futbolcuyu izlemek için Brezilya'ya gideceği öğrenildi.

7 Çin'den Cenk Tosun için astronomik teklif Çin ekibinin bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Cenk Tosun için Beşiktaş'a 20 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

8 Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini alıyor Beşiktaş yönetiminin, bonservisi İnter'de olan Caner'i 450 bin Euro gibi çok uygun bir rakama renklerine bağlayacağı öğrenildi.

9 Selçuk İnan Trabzonspor'a geri dönüyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, G.Saray'da gözden düşen eski futbolcusu Selçuk İnan'ı geri getirmeyi planlıyor.