Gökhan Gönül attı Kartal Rize'yi mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ç. Rize engelini 1-0'la geçti ve galibiyet serisini 3 maça çıkarıp rakipleriyle puan farkını korumayı garantiledi.
Maça Beşiktaş son maçlardaki coşkusuyla başlayamadı. Konuk takım açıkları iyi kapatıp rakibine pozisyon vermezken, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.
SOL BEK ORTALADI SAĞ BEK GOL ATTI
Siyah beyazlılar, ilk yarıdaki ilk kaleyi tutan şutında golü buldu. 40. dakikada soldan Quaresma'nın pasıyla hareketlenen Adriano'nun pasında, ön direkte Cenk Tosun'un müdahale edemediği topu arka direkte Gökhan Gönül ağlarla buluşturdu. Gökhan Gönül böylece Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.
İkinci yarıda Beşiktaşvbaskısı vardı. Ancak siyah beyazlılar 2. golü bulamadı.
Konuk Rizespor ise son dakikalarda Kweuke ile çok önemli bir fırsatı kullanamadı ve mücadele 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
KARTAL PUANINI 53'E YÜKSELTTİ
Böylece Beşiktaş 53 puana yükseldi ve rakipleriyle puan farkını korumayı garantiledi.