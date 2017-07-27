Gökhan Gönül: Ben ne yıldızlar gördüm

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ŞENOL GÜNEŞ'E KENDİMİ BEĞENDİREMİYORUM

Başarılı teknik adamın herkesçe bilinen mükemmeliyetçi özelliğine vurgu yapan Gönül, “Şenol Hoca dendiğinde aklıma ilk gelen ‘hiçbir şeyi beğendirememek’ olur. Başarıya doymayan bir yapısı var ve işkolik bir insan... Ben de ne yapsam kendimi beğendiremiyorum. Takıma 1-2 gün izin verilse bile ben kendisinin uyuduğunu sanmıyorum. İdmanlarda ağırlıkla topla çalışmalar yaptırması bizim için çok iyi, yaklaşımı üst seviyede” diye konuştu.

BEN NE YILDIZLAR GÖRDÜM

Eski takımı Fenerbahçe’nin önemli oyuncular transfer ettiğinin ve bu sezon şampiyonluk yarışının daha zor geçeceğinin hatırlatılması üzerine Gönül, “Ben öyle çok dünya yıldızı gördüm alınıp iki maç sonra gönderilen. Önemli olan yıldız oyuncular değil, önemli olan takım olarak yıldızlaşmak. Ancak bu şekilde engelleri aşarsın” dedi.