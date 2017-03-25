Gökhan Gönül Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Finlandiya maçında sağ ayağına darbe alan tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kadrosundan çıkarıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden yaptığı açıklama ile milli futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Milli Takım'ın dün akşam oynadığı Finlandiya karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül'ün bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak."